Weltcup in Beitostölen : Frierende Hennig wird Vierte beim Langlauf in Norwegen

Beitostölen Skilangläuferin Katharina Hennig hat ihren dritten Podestrang des Winters als Vierte nur knapp verfehlt.

„Ich bin sehr glücklich über meinen vierten Platz - trotz Sturz in der ersten Runde und erheblichen Problemen mit der Kälte“, sagte Hennig. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich habe sie aufgrund der Kälte schon früh im Rennen kein Gefühl mehr in den Beinen und Füßen gehabt. „Ich freue mich sehr, dass ich auch an einem nicht so optimalen Tag in der Lage bin, um das Podest mit zu laufen“, sagte sie.