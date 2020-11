Weltcup in Sigulda : Friedrich und Jamanka gewinnen Auftakt mit ihren Zweierbobs

Weltcup in Sigulda

Mariama Jamanka und Vanessa Mark gewannen in Sigulda. Foto: Roman Koksarov/AP/dpa

Sigulda Francesco Friedrich und Mariama Jamanka haben den Weltcup-Auftakt in Sigulda gewonnen. Bei enorm schnellen Bahnbedingungen kommen sie im Kurvenlabyrinth am besten klar. Ein starkes Bahn-Debüt feiert auch Johannes Lochner, der dem Rekord-Weltmeister alles abverlangte.

Der Rekord-Weltmeister im kleinen Schlitten schob sich mit Anschieber Thorsten Margis (Halle) im Finallauf noch an dem bis dahin führenden Johannes Lochner vorbei und sicherte sich mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung den Sieg vor dem Berchtesgadener, der mit Christian Rasp fuhr. Den deutschen Dreifach-Erfolg verhinderten die Schweizer Michael Voigt/Sandro Michel, die sich als Dritte vor Christoph Hafer/Christian Hammers (BC Bad Feilnbach/TuS Wiesbaden) platzierten.

„Riesenrespekt an Hansi, der fährt hier zum ersten Mal und legt zwei Superläufe hin“, meinte Friedrich zum harten Duell mit seinem Teamkollegen. Lochner will am folgenden Tag wieder angreifen: „Morgen werden wir es hoffentlich noch besser machen.“