Bahnradsport Friedrich und Hinze holen EM-Silber und -Bronze

Der Bund Deutscher Radfahrer holte mit Silber und Bronze am dritten Tag die Medaillen vier und fünf bei der EM. Zuvor hatten die deutschen Teamsprinterinnen und das Madison-Duo Roger Kluge/Theo Reinhardt Gold gewonnen. Der Vierer der Frauen holte in der Mannschaftsverfolgung die Bronzemedaille. Die EM endet am Sonntag.