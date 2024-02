Wintersport Friedrich im Zweierbob von Europameister Ammour geschlagen

Friedrich hatte letztmalig am 2. Dezember 2022 in Park City einen Zweier-Weltcup für sich entschieden. „Wir sind mit der Leistung zufrieden, der Start und die Fahrten waren sehr gut. Da aber die Geraden nicht gespritzt sind, können wir an Erkenntnissen nichts in die WM-Woche mitnehmen. Wir haben ungewöhnlich viel Zeit im zweiten Lauf verloren“, sagte Friedrich. Ammour dagegen war happy: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Es war der erste Einsatz von Costa. Die Startzeiten waren gut“, sagte der siegreiche Pilot.