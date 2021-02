Bob-WM in Altenberg : Friedrich holt mit Viererbob-Titel fünftes Double

Altenberg Im Winterparadies Altenberg haben die Deutschen fünf von sieben möglichen WM-Titel eingefahren. Nur Humphries war nicht zu stoppen. Friedrich bleibt der Dominator und peilt nun den Olympia-Rekord an. Den könnte allerdings der viermalige Olympiasieger Lange verhindern.

Nach dem fünften Double hintereinander im Eiskanal hat der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang nun den olympischen Rekord im Visier. Der 30-Jährige legte bei der Heim-WM in Altenberg am Sonntag mit vier Start- und Laufbestzeiten den Grundstein für den Triumph im Viererbob. Mit Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller hatte er 0,79 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Benjamin Maier.

„Es war ein spezielles Jahr. Wir hatten das Glück, dass wir wieder auf unserer Heimbahn fahren konnten“, sagte Friedrich und fügte an: „Nächstes Jahr wird es am Start und dann auch in der Bahn wieder enger zugehen.“ Bei minus fünf Grad Celsius verpasste er den 13 Jahre alten Bahnrekord von André Lange (53,17 Sekunden) um fünf Hundertstelsekunden. „Schade“, stöhnte seine Crew im Ziel, wohlwissend, dass sie am Start etwas zu weit gelaufen war. Daher brach der Schlitten vor der ersten Kurve immer etwas aus, was wertvolle Anfangsgeschwindigkeit und somit den Rekord kostete. Zudem verlor Friedrich im Finallauf ein Visier am Helm und fuhr „nahezu blind“ durch Kurve neun.