Bobfahren : Friedrich holt 60. Weltcupsieg - Nolte siegt im Zweierbob

Winterberg Bobpilot Francesco Friedrich hat seinen 60. Weltcupsieg eingefahren. Jetzt jagt er den Björndalen-Rekord. Laura Nolte holt auf ihrer Heimbahn in Winterberg den dritten Sieg im Zweierbob.

„Ich habe das mal durchgerechnet, ich müsste pro Saison neuneinhalb Siege einfahren, dann könnte ich es bis Cortina 2026 schaffen“, sagte der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg, der bei den Rennen in Winterberg gleich zwei Erfolge in zwei Tagen verbuchte.

Erst wehrte er am Samstag den Angriff von Johannes Lochner um fünf Hundertstel ab, in dem er von Rang drei auf eins fuhr. Dann änderte er etwas an der Material-Einstellung und fuhr am Sonntag mit 0,30 Sekunden einen größeren Vorsprung heraus. Mit seinem Team Thorsten Margis (SV Halle), Candy Bauer (BSC Oberbärenburg) und Alexander Schüller (SV Halle) setzte er sich vor dem Briten Brad Hall durch. Dritter wurde der Österreicher Benjamin Maier. „Wir sind größeres Risiko heute gegangen und wurden belohnt“, sagte Friedrich, der zudem seinen 22. Sieg in Serie einfuhr.