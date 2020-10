Starkes Doppel : French Open: Titelverteidiger Krawietz/Mies im Halbfinale

Paris Im Achtelfinale mussten sie drei Matchbälle abwehren, nun fehlt nur noch ein Sieg für den erneuten Einzug ins Endspiel. Die Erinnerung an das Vorjahr beflügelt die deutschen Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies bei den French Open.

Bei der Rückkehr an ihren „magischen Ort“ fehlt nur noch ein Schritt bis zum erneuten Einzug in das Endspiel: Die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den French Open das Halbfinale im Doppel-Wettbewerb erreicht.

„Sie sind sehr konzentriert geblieben und haben die paar Chancen, die sie zugelassen haben, konsequent abgewehrt“, lobte auch Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann im TV-Sender Eurosport. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel treffen Krawietz und Mies jetzt auf das an Nummer neun gesetzte niederländisch-kroatische Duo Wesley Koolhof/Nikola Mektic, das zuletzt im Finale der US Open stand.

Im vergangenen Jahr hatte die fränkisch-rheinländische Kombo für Furore gesorgt in der französischen Hauptstadt - sowohl mit ihren sportlichen Leistungen auf der roten Asche als auch mit ihren unterhaltsamen Auftritten außerhalb der Plätze. Legendär war damals ihre Ankündigung, nach dem Final-Triumph den Eiffelturm abreißen zu wollen. Mit einer riesigen Entourage waren sie im Frühling 2019 nach Paris gereist - in diesem Jahr ist nicht nur das Datum anders.

„Wir versuchen, so gut wie möglich damit umzugehen“, sagte Mies. Wegen der Corona-Auflagen dürfen sie in diesem Jahr nicht wie 2019 in „einer Party-WG“ (Mies) wohnen, sondern sind in den offiziellen Turnier-Hotels jeder für sich in einem Zimmer untergebracht. „Wir sind ja schon eher gesellige Typen“, sagte Mies schmunzelnd. „Aber wir wissen ja, dass es im Moment nicht anders geht.“