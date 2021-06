Grand Slam in Paris : French Open: Deutsches Tennis-Trio will in Runde drei

French Open: Deutsches Tennis-Trio will in Runde drei

Paris Tennis satt in Paris: Gleich drei Deutsche sind heute bei den French Open im Einsatz. Zudem stehen fast alle Topstars auf dem Platz.

Bei den French Open will ein deutsches Tennis-Trio Alexander Zverev in die dritte Runde folgen. Auch sonst steht in Paris ein picke-packe-volles Programm an.