Tennis French Open: Altmaier-Aus nach „Gewitter“ von Tsitsipas

Wie schon in den vergangenen Tagen bereitete der Regen den Veranstaltern am Mittwoch große Sorgen. Die Matches auf den nicht überdachten Plätzen im Stade Roland Garros wurden früh unterbrochen und auch am Nachmittag noch nicht wieder aufgenommen. Von der Verzögerung betroffen waren auch die Zweitrundenspiele der deutschen Spieler Maximilian Marterer gegen den Belgier Zizou Bergs und Henri Squire gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Alle am Mittwoch noch nicht gestarteten Doppel wurden verschoben.