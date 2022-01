Basketball-Profiliga : Franz Wagner zum Rookie des Monats in der NBA gekürt

Orlando Franz Wagner ist für seine starken Leistungen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als Rookie des Monats der Eastern Conference ausgezeichnet worden, teilte die Liga mit.

Franz Wagner stand im Dezember, wie die gesamte Saison schon, in jeder Partie in der Startformation der Magic und kam in durchschnittlich 34 Minuten Spielzeit auch auf rund fünf Rebounds, drei Assists und einen Steal (Balleroberung) pro Partie. Er ist der erste Deutsche, der zum Rookie des Monats in der NBA gekürt wurde.