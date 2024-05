Eishockey-WM Frankreich wartet: DEB-Auswahl hat Viertelfinale im Kopf

Die Minimalziel ist erreicht, der Gegner im Viertelfinale noch unbekannt: Das letzte Gruppenspiel rückt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Hintergrund. Gegen Frankreich geht es für den Vizeweltmeister am Dienstag (12.20 Uhr/MagentaSport) nur noch um die Platzierung in der Gruppe B. „Es wird kein Warmlaufen für das Viertelfinale“, warnte Kapitän Moritz Müller. „Wir wollen mit einem guten Gefühl in die nächste Runde gehen und dürfen den Fuß nicht vom Gas nehmen.“