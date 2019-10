Nach Strafe : Frankfurter Fanszene: „Keine weiteren Worte“ über UEFA

Frankfurt/Main Die Fans von Eintracht Frankfurt haben sich nach dem Zuschauer-Ausschluss für zwei Europa-League-Auswärtsspiele uneinsichtig gezeigt.

„Diese Strafe trifft nun jeden von uns. Auch trotz der Tatsache, dass in den letzten zwölf internationalen Partien seit dem Mailand-Spiel lediglich auswärts in Straßburg eine überschaubare Menge Pyrotechnik gezündet wurde“, heißt es in einem Brief, der von mehreren Frankfurter Fangruppen unterzeichnet wurde.