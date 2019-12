Europa League : Frankfurt zittert sich in die K.o.-Phase

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt ist in die K.o.-Runde der Europa League eingezogen, verlor aber das letzte Gruppenspiel gegen Vitoria Guimarães. Nur durch die Schützenhilfe von Arsenal reichte es für das Weiterkommen. In der Bundesliga wartet nun Schalke 04.

Schließlich kam der Fußball-Bundesligist trotz der 2:3 (2:1)-Niederlage als Gruppenzweiter zum zweiten Mal nacheinander in die K.o-Phase. Dank dem FC Arsenal, der im Parallelspiel ein 2:2 (0:0) bei Standard Lüttich erkämpfte und Tabellenplatz eins mit elf Punkten in der Gruppe F verteidigte. „Seit Juli liegt ein langer Weg hinter uns. Manchmal reichen neun Punkte, die haben wir uns verdient“, meinte Hütter. Unser Ziel war es, weiterzukommen. Das haben wir geschafft.“

Im 20. und letzten Europa-League-Spiel der Eintracht in diesem Jahr hatten da Costa (31. Minute) und Daichi Kamada (38.) am Donnerstag das 0:1 durch Rochinha (8.) vor 47 000 Zuschauern in der ausverkauften Commerzbank-Arena bis zur Pause in eine 2:1-Führung verwandelt. Doch in einer äußerst schwachen Endphase der Partie gelang den Gästen aus Portugal durch die Tore von Musrati (85.) und Marcus Edwards (87.) noch der Sieg. Dieser Erfolgswille bis zum Ende war umso erstaunlicher, weil Guimarães schon ausgeschieden war.