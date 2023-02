Weltcup : Formfehler: Langlauf-Staffel bekommt Platz zwei aberkannt

Toblach Ein Formfehler hat Deutschlands Langlauf-Staffel der Frauen den ersten Weltcup-Podestplatz seit über sechs Jahren gekostet. Nur kurze Zeit nach Platz zwei am Sonntag im italienischen Toblach wurde das Team von Peter Schlickenrieder disqualifiziert.

Platz zwei im Januar 2017 im schwedischen Ulricehamn bleibt somit das letzte deutsche Weltcup-Podest der deutschen Frauen. Hennig war bei Rang zwei hinter Norwegen damals schon dabei, außer ihr starteten Stefanie Böhler, Sandra Ringwald und Victoria Carl. Im Vorjahr hatte Deutschland auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking verblüfft. Angeführt von Hennig und Carl gab es Silber in der Staffel, das Duo holte dann sogar Olympia-Gold im Teamsprint. Saisonhöhepunkt in diesem Winter ist die WM, die am 21. Februar im slowenischen Planica beginnt.