Vor Rückrundenstart : Formcheck: Das ist los bei den 18 Bundesliga-Clubs

Berlin Nach 26 Tagen Winterpause geht es nun wieder los: Der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach eröffnen am 17. Januar die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Der Titelkampf ist spannend wie selten - doch wie gut sind die Mannschaften in Form?

TSG 1899 Hoffenheim: In der Vorbereitung in Spanien setzte es Niederlagen gegen die niederländischen Clubs Feyenoord Rotterdam und ADO Den Haag. Torhüter Oliver Baumann ist verletzt, Ex-Kapitän Kevin Vogt wurde nach Bremen verliehen - vor allem hinten müssen sich die Kraichgauer sortieren. Vorne soll Wintertransfer Munas Dabbur helfen.

VfL Wolfsburg: Die Spieler des VfL Wolfsburg haben sich in der Winterpause offensiv zu ihrem Ziel Europa League bekannt. Allein: Der jüngste Eindruck aus den Tests gegen Seoul (1:1) und Genf (1:2) ist enttäuschend. Sportchef Schmadtke sagte deshalb auch klar: „Wir müssen schnell in Schwung kommen - und das am besten schon in Köln.“