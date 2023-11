NFL Football in Frankfurt: Fünf Gesichter beim Patriots-Auftritt

Der virtuelle Hintergrund bei Videocalls erinnert bei Oliver Bierhoff noch immer an seine Zeit beim Deutschen Fußball-Bund. Der DFB-Campus in Frankfurt ist hinter Bierhoff bestens erkennbar. Nur ein paar Kilometer weiter wird der Ex-Profi am Sonntag im Stadion sitzen und zuschauen, was seine Patriots dem deutschen Publikum bieten. Bierhoff ist seit Oktober Berater des Clubs und soll die Aktivitäten in Deutschland vorantreiben. „Für mich ist es unglaublich interessant, hinter die Kulissen bei den Patriots zu schauen und die Linie nach Amerika zu öffnen“, sagte Bierhoff.