Aus in der Königsklasse : Flitzer nerven Leverkusener: „Sollen die Scheiße weglassen“

Leverkusen Das Wunder ist ausgeblieben: Bayer Leverkusen ist aus der Champions League ausgeschieden und spielt nun in der Europa League weiter. Beim letzten Spiel gegen Juventus Turin sorgte zudem ein regelrechtes Flitzer-Wettrennen für Ärger.

Genervt war vor allem auch Juves Superstar Ronaldo, den die Störenfriede besonders im Visier hatten. Die Umarmung des ersten Flitzers in der 87. Minute hatte der Portugiese noch missmutig erwidert, dem zweiten in der Nachspielzeit war er ausgewichen. Als der dritte nach Schlusspfiff mit einem Handy in der Hand auf ihn zurannte und von hinten fast umriss, war es mit der Geduld des 34-Jährigen zu Ende. Kurz darauf lief noch ein Zuschauer auf den Platz und machte ein Selfie mit Leverkusens Jungstar Kai Havertz.

Trotz beachtlicher Leistung erhielt Leverkusen eine Lehrstunde in Sachen Cleverness. Wie in Turin. Wie beim 0:1 in Madrid, das es sich am Mittwoch nicht mehr nehmen ließ, den Italienern ins Achtelfinale zu folgen und die Hoffnungen auf ein Bayer-Wunder nach drei Niederlagen zum Auftakt zerstörte. Das 128. Champions-League-Tor von Ronaldo (75.) und das 0:2 durch Gonzalo Higuain (90.+2) besiegelten die Leverkusener Abschluss-Niederlage. In der Europa League, wo Bayer im neuen Jahr in der Zwischenrunde einsteigt, sollen die Erfahrungswerte helfen. „Ich will jedes Spiel gewinnen“, kündigte Bosz gleich an: „Das gilt auch für die Europa League.“