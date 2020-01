Real-Verteidiger : Flick-„Wunsch“ erfüllt - FC Bayern leiht Odriozola aus

München Hansi Flick bekommt den erhofften Rechtsverteidiger für seinen engen Kader beim FC Bayern München. Der Spanier Álvaro Odriozola wird bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. Für ihn selbst ist es eine Chance.

Der spanische Nationalspieler war am Vortag in Bayern gelandet und im roten Dienst-Wagen zu Untersuchungen gefahren worden. Einen Tag später vollzogen die Münchner den Transfer. Odriozola war im Sommer 2018 von Real Sociedad nach Madrid gewechselt. Dort kam er bislang nicht an Routinier Dani Carvajal (28) vorbei und über den Rang eines Ergänzungsspielers hinaus. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2024, von einer Münchner Kaufoption war keine Rede.

Vor seinem Real-Engagement zeigte Odriozola, der sich in München auch für mehr Einsätze im Ensemble bei Zinédine Zidane in Spanien beweisen will, bei Real Sociedad in seiner Heimatstadt San Sebastián starke Leistungen. Mit Madrid gewann er in seiner ersten Saison die Club-WM. Insgesamt kommt Odriozola auf 68 Einsätze in der Primera División sowie auf vier Champions-League-Spiele für Real und sechs Europa-League-Spiele für San Sebastián. Für die spanische Nationalmannschaft kam er bisher vier Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Beim FC Bayern läuft er mit der Trikotnummer 2 auf. Diese hatte zuletzt Stürmer Sandro Wagner.