Fragen & Antworten Flamme brennt: Endspurt für Olympia-Macher von Paris

Mit dem Entzünden des olympischen Feuers im antiken Olympia hat der Schlussspurt für die Sommerspiele von Paris begonnen. Am Mittwoch sind es noch 100 Tage bis zur Eröffnungsfeier in der französischen Hauptstadt. Das Feuer solle ein „Symbol der Hoffnung“ in schwierigen Zeiten sein, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Dienstag bei der feierlichen Zeremonie in Griechenland.