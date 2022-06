74. Critérium du Dauphiné : Ferron holt Ausreißer-Sieger - van Aert verteidigt Gelb

Gap Der französische Radprofi Valentin Ferron hat als Ausreißer die sechte Etappe beim 74. Critérium du Dauphiné gewonnen.

Zwei Tour-Berge am Samstag

Das stark besetzte World-Tour-Rennen durch den Südosten Frankreichs endet am Sonntag. Die Dauphiné-Rundfahrt dient traditionell vielen Fahrern als letzter Test vor der Tour de France, die in diesem Jahr am 1. Juli in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen startet.