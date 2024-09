Tennis Federer kritisiert Zverevs Spiel als „viel zu passiv“

Zverev wartet seit Jahren auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Bei den US Open (2020) und French Open (2024) scheiterte der Olympiasieger von Tokio im Finale. Zuletzt verlor der 27-Jährige in New York im Viertelfinale gegen den Amerikaner Taylor Fritz. „Gegen die besten Spieler der Welt musst du die Initiative übernehmen und offensiv spielen. Das hat er gegen Fritz nicht getan“, analysierte Federer am Rande des Laver Cup in der deutschen Hauptstadt.