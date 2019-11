Bayern München : FCB-Coach Flick mit „Lösung“ bis Weihnachten zufrieden

München Hansi Flick kann mit der einstweiligen Beförderung zum Cheftrainer des FC Bayern München bis zum Jahresende gut leben. „Mit der Lösung bin ich absolut zufrieden“, sagte der 54-Jährige in München.

Im ersten der mindestens noch acht weiteren Pflichtspiele als Übergangschef am Samstag (15.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf will Flick in der Bundesliga an das 4:0 gegen Borussia Dortmund anknüpfen. Mit Veränderungen in der Münchner Startelf ist eher nicht zu rechnen, da die Nationalspieler nach ihren Länderspiel-Einsätzen zur Verfügung stehen.