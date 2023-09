FCS-Stürmer Schmidt im Krankenhaus Horror-Verletzung überschattet 0:0 des FCS in Haching

Das Spiel wurde überschattet von der ganz schlimmen Verletzung von FCS-Mittelstürmer Patrick Schmidt. In der 26. Minute grätschte Hachings Nachwuchs-Nationalspieler Benedikt Bauer im Mittelfeld, Schmidt kam im vollen Tempo einen Tick zu spät. Nach dem Kontakt blieb der Webenheimer liegen - das Bein im Bereich des Unterschenkels förmlich abgeknickt. Erste Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch. Schreckliche Bilder, die den Fußball in den Hintergrund treten lassen. Schmidt wurde sofort in eine Münchner Klinik gebracht, für ihn kam Julian Günther-Schmidt ins Spiel.