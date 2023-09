3. Liga Remis im Südwest-Derby – FCS und Waldhof Mannheim trennen sich 1:1

Das Südwest-Derby am 7. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat am Samstag keinen Sieger hervorgebracht. Der 1. FC Saarbrücken trennte sich vom SV Waldhof Mannheim 1:1 (0:0)-Unentschieden. Die Punkteteilung im ausverkauften Ludwigsparkstadion geht dabei durchaus in Ordnung. Den Saarländern gehörte der erste Durchgang, den Kurpfälzern die zweite Halbzeit.