WTA-Tennis Favoritin Gauff im Viertelfinale bei Berliner Tennis-Turnier

Für Wimbledon-Champion Marketa Vondrousova ist das Turnier hingegen schon vorbei. Die Tschechin musste ihr Achtelfinale gegen die Russin Anna Kalinskaja beim Stand von 5:5 aufgeben, nachdem sie sich zuvor an der Hüfte verletzt hatte. Ob ihr Start beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Gefahr ist, war zunächst unklar. Der Rasenklassiker in Wimbledon beginnt am 1. Juli.