Verschwundene Tennisspielerin : Fall Peng: WTA-Chef Simon droht mit Rückzug aus China

Berlin WTA-Chef Steve Simon hat mit dem kompletten Rückzug der Damen-Tennistour aus China gedroht, falls die Führung in Peking im Fall der verschwundenen Spielerin Peng Shuai nicht Licht ins Dunkel bringt.

„Wir sind definitiv dazu bereit, unsere Aktivitäten zu beenden, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt“, versicherte Simon in einem CNN-Interview. Die Vorwürfe in Bezug auf Peng seien „größer als das Geschäft“, sagte der Chef der Spielerinnen-Organisation WTA. „Frauen müssen respektiert und dürfen nicht zensiert werden“, forderte Simon.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund hat auf den Fall reagiert. „Es braucht Klarheit über ihr Wohlergehen und ihren aktuellen Zustand“, schrieb der DOSB in einem vierzeiligen Tweet. Man verfolge „mit Sorge die Vorgänge um die Olympionikin Peng Shuai“.

China gilt mittlerweile als wichtiger Standort vor allem für das Damen-Tennis. 2018 wurde das Saisonabschluss-Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres von 2019 bis 2028 an die chinesische Stadt Shenzhen vergeben und das Preisgeld von 7 Millionen US-Dollar auf 14 Millionen verdoppelt. Wegen der Coronavirus-Pandemie konnte in den vergangenen beiden Jahren allerdings nicht in China gespielt werden.