Skispringen Extremer Wind: Skifliegen nach einem Durchgang abgebrochen

Der Finne Eetu Nousiainen hatte sich am Donnerstag bei einem Sturz einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss zugezogen. Am Sonntag (9.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das Weltcup-Finale im Einzel auf dem Programm. Der Österreicher Kraft, Japans Ryoyu Kobayashi und Deutschlands Olympiasieger Wellinger stehen in dieser Reihenfolge bereits als die besten Drei des Gesamtweltcups fest. Bei den Skispringerinnen ist die Saison nach einem Wettbewerb von der Normalschanze in Planica am Donnerstag bereits beendet.