Olympia-Analyse : Experte Peters vermisst „mentale Stärke“ bei deutschen Teams

Berlin Das medaillenlose Abschneiden in den Teamsportarten bei Olympia hat die deutschen Sportspitzen schwer enttäuscht. Experte Bernhard Peters sieht große Versäumnisse als Ursache.

In den Ballsportarten fehle den deutschen Mannschaften „bei den Leistungsfaktoren 10 bis 15 Prozent gegenüber der Weltspitze“, sagte der einstige Berater des Deutschen Fußball-Bunds der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Es hapere den deutschen Teams derzeit an der Physis, bei den Standardsituationen oder an Durchsetzungsvermögen und Willen, urteilte Peters. Zudem stelle sich die Frage, ob die Qualität der Trainer überall ausreichend sei.