Radsport Ex-Weltmeister Pedersen zeigt seine Klasse - „Mega-Form“

Nachdem Ex-Weltmeister Mads Pedersen seine ganze Klasse gezeigt hatte, legte sich Altstar Simon Geschke fest. „Der ist in einer Mega-Form. Für mich ist er auch der Favorit in der Gesamtwertung“, schwärmte der frühere Tour-de-France-Etappensieger in der ARD. Pedersen hatte zuvor in überragender Manier die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen und auch die Gesamtführung übernommen. Die deutschen Radprofis müssen indes weiter auf einen Heimsieg warten.