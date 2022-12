Olympiasieger : „Es reicht“: Mayer löst mit Rücktritt Ski-Beben aus

Bormio Live im TV und ohne Vorzeichen: Österreichs Skistar Matthias Mayer beendet seine Alpin-Karriere. Von Odermatts Gala-Vorstellung und enttäuschenden Deutschen spricht in Bormio fast niemand.

Historischer Sieg in Peking

Mit seinem Olympiasieg im Super-G im Februar in China war dem elfmaligen Weltcupsieger historisches gelungen. Als erster Alpiner gewann er bei drei aufeinanderfolgenden Spielen eine Goldmedaille. Mayer hatte 2014 in Sotschi in der Abfahrt gesiegt, 2018 in Pyeongchang ebenfalls im Super-G. Auch in diesem Winter stand Mayer schon zweimal auf dem Podest. „Es geht nicht um die Form. Ich könnte vom Gefühl her noch zehn Jahre so weiterfahren. Aber mir reicht es jetzt mal“, sagte der Routinier.