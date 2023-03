Ski alpin : Erstes Weltcup-Podest: Sander Zweiter im Super-G von Aspen

Aspen Es geht doch! Andreas Sander rast erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest. Fünf Hundertstelsekunden fehlen zur absoluten Krönung.

Sander attackierte vom Start weg und suchte die enge, aggressive Linie um die Tore. Vor allem in den Gleitpassagen konnte der DSV-Athlet seine Stärken als Speed-Spezialist ausspielen. Bis zur letzten Zwischenzeit lag Sander sogar noch vor dem Schweizer Alpin-Dominator Odermatt. Am Ende trennte ihn die Winzigkeit von fünf Hundertstelsekunden vom Sieg. Dritter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Schon in der Abfahrt am Vortag hatte Sander als Neunter sein bestes Saisonergebnis in der Königsdisziplin erreicht und Selbstvertrauen für die kurvigere Disziplin getankt. „Ich versuche einfach, all in zu gehen. Es ist leichter, wenn man in guter Form ist“, hatte Sander angekündigt. Er lieferte.