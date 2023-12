Biathlon Erste Deutsche seit Dahlmeier: Preuß holt Gelbes Trikot

Fortgesetzt wird der Weltcup in Mittelschweden am Samstag mit dem Sprint der Männer. Roman Rees, der in der Staffel leicht angeschlagen aussetzte, geht dabei erstmals in seiner Karriere im Gelben Trikot an den Start. Die Führung im Gesamtweltcup hatte sich der 30-Jährige durch seinen Sieg im Einzelrennen am vergangenen Sonntag gesichert.