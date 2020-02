Biathlon-WM in Antholz : Ersatzmann Lesser startet in der Staffel

Ist als Ersatzmann zur Biathlon-WM gekommen: Erik Lesser beim Anschiessen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa.

Antholz Erik Lesser kam nur als Ersatzmann zur WM. Nach Silber in der Single-Mixed könnte nun auch ein Staffeleinsatz in Antholz winken. Oder doch nicht? Lesser sagt zwar nein, aber vielleicht gibt es eine Überraschung.

Nur als Ersatzmann angereist, startet Erik Lesser bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz nun doch auch in der Männer-Staffel.

Nach seinem starken Auftritt beim Silbergewinn in der Single-Mixed-Staffel mit Franziska Preuß wurde der 31-Jährige am Freitag von Bundestrainer Mark Kirchner auch für das Teamrennen am Samstag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) nominiert. In der Besetzung Lesser, Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll wollen die deutschen Skijäger am vorletzten Tag der WM endlich die erste Männer-Medaille holen.

Lesser war auch wegen gesundheitlicher Probleme in dieser Saison nicht in Form gekommen und hatte die WM-Norm nur zur Hälfte erfüllt. Dennoch war er als Ersatzmann nominiert worden, in der Single-Mixed wartete er mit einem bärenstarken Schießen auf. Für ihn fällt nun Johannes Kühn aus dem Team, der in den Einzelrennen in Südtirol nicht überzeugen konnte und viele Fehler schoss.