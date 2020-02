Rodel-Weltmeisterschaft : Enttäuschung bei Loch - Zwei WM-Titel für deutsches Team

Sotschi Die Zielvorgabe von sieben Medaillen verpasst und zwei WM-Titel gewonnen: Russland löst bei der Heim-WM in Sotschi Deutschland als beste Rodel-Nation ab.

„Das ist ärgerlich. Wir müssen was ändern und am Material arbeiten. So kann es nicht weitergehen“, sagte der entthronte Rodel-Weltmeister von 2019 bei den Titelkämpfen in Sotschi, wo der 30-Jährige am Ende nur auf den neunten Platz kam. Sein Teamkollege Johannes Ludwig verpasste mit Rang vier knapp einen Podestplatz. Somit bescherten nur die Doppelsitzer und die Team-Staffel zum Abschluss dem deutschen Rodelteam bei der WM zwei Titel.