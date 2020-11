Slalom-Weltcup : Emotionale Shiffrin mit Comeback-Podium in Levi: „Bin happy“

Levi 300 Tage ist Mikaela Shiffrin kein Skirennen mehr gefahren. Beim Comeback wird sie Zweite hinter ihrer Dauerrivalin. Viel wichtiger als der Podiumsplatz in Levi aber ist ihr, dass sie sich wieder wohl fühlt. Denn die vergangenen Monate waren extrem für den US-Star.

An einem emotionalen Samstag in Lappland aber zeigte Shiffrin, dass sie in diesem Winter wieder zu den Favoritinnen zählt. „Ich bin happy“, sagte die 25-Jährige, „das hat richtig Spaß gemacht.“ Im TV-Interview kamen Shiffrin dann hinter der Corona-Maske Tränen der Freude und Erleichterung.

Bei dem Torlauf, den drei deutsche Fahrerinnen zwar nicht unter den Top 15, aber immerhin in den Punkterängen beendeten, deutete Shiffrin an, dass sie in den 300 Tagen seit ihrem bis dato letzten Weltcup nicht viel verlernt hat. „Ich bin glücklich mit dem Gefühl auf dem Ski“, erzählte sie. Dabei hatte die fünfmalige Weltmeisterin und zweimalige Olympiasiegerin extrem schwierige Monate hinter sich.

Anfang Februar starb ihr Vater Jeff, deswegen ließ Shiffrin mehrere Rennen aus. Dann brach die Corona-Pandemie über die Welt herein. Und den Saisonstart in Sölden verpasste die Amerikanerin wegen einer Rückenverletzung. Während ihre slowakische Rivalin Vlhova drei Wochen lang vor Ort in Levi trainierte, bereitete sich Shiffrin in ihrer Heimat Colorado vor und reiste erst in dieser Woche an. „Ich bin so müde, ich könnte nur noch schlafen“, sagte sie noch am Donnerstag.