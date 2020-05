Deutscher Radstar : Emanuel Buchmann: Tour-Sieg ist auch nicht mehr weit weg

Ötztal Der Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann will 8848 Höhenmeter mit dem Rennrad für einen guten Zweck zurücklegen. Die Kletter-Tour ist auch ein gutes Training für die Frankreich-Rundfahrt, bei der er große Ziele hat.

Am Freitag will er 8848 Höhenmeter - so hoch wie der Mount Everest - mit dem Rad zurücklegen und dabei Spenden für einen guten Zweck einsammeln. Im Hinterkopf hat er aber die Frankreich-Rundfahrt, da will Buchmann auf das Podium. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht der Radprofi über sein ungewöhnliches Projekt, die Tour de France und ausbleibende Dopingkontrollen.