Weltcup in Innsbruck EM-Titel für Rodlerinnen Degenhardt und Rosenthal

0,024 Sekunden lag Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz hinter Egle. „Das ist schon in Ordnung, aber es ärgert einen trotzdem ein bisschen“, sagte die 27-Jährige. „Es war ein knappes Rennen, und prinzipiell bin ich glücklich mit Silber, aber Madeleine ist hier einfach unglaublich stark.“ Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich die Wahl-Thüringerin Taubitz in Winterberg lediglich hauchdünn geschlagen geben müssen.