Vierschanzentournee : Elf Zentimeter fehlen: Eisenbichler an Neujahrstag Zweiter

Garmisch-Partenkirchen Zweites Springen, zweiter Sieg: Der Japaner Ryoyu Kobayashi dominiert die 70. Vierschanzentournee. Markus Eisenbichler meldet sich mit einem Podestplatz zurück, Karl Geiger verliert einige Punkte.

Geiger verliert das Gelbe Trikot

Kobayashi mit zweitem Tournee-Erfolg

Ähnlich begeistert hatte sich auch Norwegens Coach Alexander Stöckl geäußert. „Kobayashi ist in ausgezeichneter Form. Er macht zurzeit keine Fehler.“ Beim 100-jährigen Jubiläum des Neujahrsspringens wirkte sein zweiter Sprung zwar nicht perfekt, reichte aber dennoch - und ganz knapp - für den nächsten Tagessieg. Eisenbichler flüchtete sich nach seiner sportlichen Topleistung ein wenig in Fatalismus: „Mein Gott, so ist es im Leben.“ Die 0,2 Punkte sind nicht nur umgerechnet etwas mehr als elf Zentimeter, sondern auch weniger als eine halbe Note der Kampfrichter.

Eisenbichler bestätigt aufsteigende Form

Nach dem zweiten und letzten Ruhetag am Sonntag geht es für Geiger, Eisenbichler und Co. nach Österreich. Am berühmt-berüchtigten Bergisel in Innsbruck wurden in der jüngeren Vergangenheit häufig die deutschen Tournee-Träume beendet. Horngacher hat im vergangenen Sommer aber besonderen Fokus auf die schwierige Schanze in Tirol gelegt. Am Dienstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das wegweisende dritte Springen an, tags zuvor gibt es im WM-Stadion von 2019 bereits die Qualifikation.