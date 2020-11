Warnung an andere Sportler : Eishockey-Profi Möser: Herzmuskelentzündung durch Corona?

Wolfsburg Eine Corona-Infektion kann auch Folgen auf die Herzfunktion haben. Davon gehen Mediziner schon länger aus. Ein Fall in der Deutschen Eishockey Liga scheint dies zu bestätigen. Die Grizzlys Wolfsburg haben ihn nun öffentlich gemacht - auch um aufzuschrecken.

Möser wurde bereits im Oktober positiv auf das Coronavirus getestet und in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt. Damals hielten Spieler und Verein dieses Testergebnis noch geheim. Vor seiner Rückkehr ins Training führten die Wolfsburger unter anderem ein Belastungs-EKG bei ihrem Verteidiger durch, das deutlich andere Ergebnisse hervorbrachte als die vorangegangenen Untersuchungen im Sommer. Möser wurde daraufhin von einem Spezialisten der Berliner Charité untersucht, der die Herzmuskelentzündung diagnostizierte und den Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung herstellte. „Außer Corona war bei Janik nichts festzustellen, was der Auslöser hätte sein können“, sagte Axel Gänsslen, der Teamarzt der Grizzlys, den „Wolfsburger Nachrichten“.

Mediziner gehen schon länger davon aus, dass eine Coronainfektion selbst bei Leistungssportlern zu Herz-Kreislauf-Komplikationen führen kann. An der Universitätsklinik Tübingen wurde dazu bereits im Juli ein Forschungsprojekt gestartet. Auch der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) sagte in einem dpa-Interview: „Eine sehr wichtige Untersuchung im Journal of American Cardiology der Universität Frankfurt hat gezeigt, dass es auch bei jüngeren Corona-Kranken Monate danach noch Herzveränderungen gibt. In der Studie kam heraus, dass bei 78 Prozent der Erkrankten Herzveränderungen zu sehen waren.“