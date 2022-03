Umworbener DEB-Coach : Eishockey-Bundestrainer Söderholm verlängert bis 2026

München Lange hatte es nach einem Abschied von Eishockey-Bundestrainer Söderholm ausgesehen. Die Olympia-Enttäuschung stachelte offenbar aber noch einmal den Ehrgeiz des international begehrten Finnen an.

Trotz einiger lukrativer Angebote europäischer Spitzenclubs verlängerte der begehrte Finne seinen Vertrag beim DEB um vier Jahre bis nach den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand.

Deutschlich verbesserte Bezüge

Dies schaffte Reindl nun, indem der 67-Jährige nach dpa-Informationen das Angebot finanziell deutlich aufbessern konnte. Bis zu den Winterspielen in Peking hatte es eher nach einem Abgang Söderholms nach der WM im Mai in seiner finnischen Heimat ausgesehen.

Doch auch bedingt durch das Scheitern bei Olympia sieht sich der ehrgeizige Söderholm, dessen langfristiges Ziel ein Engagement in der nordamerikanischen Profiliga NHL ist, noch nicht am Ziel. „Wir wollen die nächsten Schritte mit dem deutschen Eishockey gehen“, sagte der Bundestrainer, der auf Gold in China gehofft hatte.