Deutsche Eishockey Liga : Eisbären-Coach nimmt Spieler in Schutz: „Keine Roboter“

Eisbären-Coach nimmt Spieler in Schutz: „Keine Roboter“

Berlin Im ersten Finalspiel der DEL gegen München geht der Titelverteidiger nach einer 3:0-Führung noch als Verlierer vom Eis. Ihr strapaziöses Pensum lassen die Eisbären nicht als Entschuldigung gelten.

„Man muss den Fuß auf dem Gaspedal behalten, aber wir haben etwas nachgelassen. Das Momentum ist zu den Münchenern gewechselt, und es war schwer, es wieder zurückzuholen“, sagte der Trainer der Eisbären Berlin. Trotz der Enttäuschung nahm der Kanadier sein Team in Schutz: „Das ist Eishockey. Die Spieler sind menschliche Wesen, keine Roboter.“

Die Eisbären verpassten es am Freitagabend, für einen perfekten Start ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu sorgen. Der Titelverteidiger verspielte einen Drei-Tore-Vorsprung. Mit Blick auf das zweite Spiel der Best-of-Five-Serie am Sonntag in München (15.15 Uhr/Magentasport und ServusTV) hofft der Eisbären-Coach nun auf Lerneffekte aus der Auftaktniederlage. „Wir werden das Spiel analysieren, die Fehler beheben und weitermachen“, sagte er.