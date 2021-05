DEL : Eisbären Berlin krönen sich zum Eishockey-Jubiläumsmeister

Berlin Die Eisbären Berlin haben sich den Eishockey-Jubiläumstitel gekrallt und zum 100. deutschen Meister gekrönt.

Wolfsburg war lediglich durch Mathis Olimb (3.) erfolgreich und ging auch bei der vierten Finalteilnahme in der Deutschen Eishockey Liga leer aus. Das Team von Trainer Pat Cortina hatte lediglich das erste Playoff-Finale am vergangenen Sonntag (3:2 nach Verlängerung) gewonnen. Wie schon im Viertel- und Halbfinale kamen die Eisbären aber auch im Finale mit zwei Siegen zurück und holten sich den ersten Meistertitel seit acht Jahren. Im vergangenen Jahr war die Saison zum Beginn der Coronavirus-Pandemie nach der Hauptrunde ohne Meister-Kür abgebrochen worden.

Schon am Mittwoch hatten die im Finale zweier Außenseiter leicht favorisierten Eisbären mit 4:1 in Wolfsburg triumphiert. Das Entscheidungs-Match begann intensiv und war weitestgehend ausgeglichen. Wolfsburg drückte zunächst, doch Berlin traf. Olver brachte die Eisbären mit dem ersten Berliner Torabschluss überhaupt in Führung, doch die Grizzlys glichen schon 25 Sekunden später wieder aus. Allerdings hätte das erste Playoff-Tor von Olimb nicht zählen dürfen. Zuvor hatte Wolfsburgs Valentin Busch seinen Helm verloren, aber trotzdem den Puck verbotenerweise weiter gespielt. Das Schiedsrichter-Gespann Andre Schrader und Marian Rohatsch erkannte den Regelverstoß indes nicht und ließ weiterspielen.