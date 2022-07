Tour de France : Einzelzeitfahren: Vingegaards gelbes Glück in Rocamadour

Rocamadour Auch im letzten harten Test der Tour de France wackelt Jonas Vingegaard nicht. Im Zeitfahren reicht dem Spitzenreiter Platz zwei. Die Etappe gewinnt Wout van Aert.

Schachmann bester Deutscher

„Heute war ein Traumszenario. Ich bin super-platt nach drei Wochen und habe noch einmal alles gegeben“, sagte der in Tränen aufgelöste van Aert. Am Fuße des Podiums fiel er seinem Teamkollegen und designierten Tour-Sieger Vingegaard in die Arme. „Ich wollte die Etappe und für Jonas das Gelbe Trikot.“

Geschke: „Ich habe eine gute Show abgeliefert“

Dennoch ist es kein Vergleich zu dem, was in den kommenden Tagen in Dänemark passieren wird. Für Vingegaard dürfte es ähnlich wie 1996 für Bjarne Riis einen großen Empfang in Kopenhagen geben. Schon beim Auftakt der Tour in der dänischen Hauptstadt rührten 10 000 frenetische Fans bei der Team-Präsentation Vingegaard zu Tränen. Nun kehrt er als Triumphator heim, wenn er am Sonntag nicht noch so schwer stürzt, dass er die Tour nicht fortsetzen kann.