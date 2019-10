Europa League : Eintracht bleibt auf Erfolgskurs

Frankfurt/Main Nach dem durchwachsenen Auftritt beim mühevollen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Standard Lüttich erstickte Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter aufkommende Kritik an seinen Schützlingen im Keim.

AUSGANGSLAGE: Dank des Sieges liegt der Vorjahreshalbfinalist in der Gruppe F mit sechs Punkten hinter dem FC Arsenal (9) auf Rang zwei, der zum Weiterkommen reicht. Doch Vorsicht ist geboten. Sollte die Eintracht in zwei Wochen das Rückspiel in Lüttich (3) verlieren, könnte am Ende bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zwischen den beiden Rivalen den Ausschlag geben. Daher schmerzte das späte Gegentor durch Selim Amallah (82.). „Das ärgert mich“, räumte Hütter ein.