Basketball : „Ein König namens Kobe Bryant“: NBA-Allstars huldigen Ikone

Chicago Die Allstar-Show der beliebtesten NBA-Profis steht ganz im Zeichen von Kobe Bryant. Magic Johnson findet emotionale Worte und auch der wertvollste Spieler bedankt sich bei der gestorbenen Ikone.

„Ein König namens Kobe Bryant“, rappte Common in der Halle, die in den Lakers-Farben violett und gold erleuchtet war, bei der Vorstellung der Spieler. „Sogar in den dunkelsten Zeiten kannst du Kobes Licht spüren.“ Als Popsängerin Jennifer Hudson das Lied „For All We Know (We May Never Meet Again)“ vortrug, flimmerten Bilder von Bryant über die großen Bildschirme. Auch der ebenfalls im Januar gestorbene langjährige NBA-Geschäftsführer David Stern, wurde geehrt.