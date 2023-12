United Cup „Ein besonderer Tag“: Kerber siegt bei Comeback mit Zverev

Angelique Kerber umarmte Alexander Zverev überglücklich und bejubelte direkt bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Babypause das erste Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg im gemeinsamen Mixed sorgten die beiden Tennisstars beim United Cup in Sydney für das 2:1 des deutschen Teams über Italien und feierten einen gelungenen Auftakt in die neue Saison. Kerber (35) und Zverev (26) setzten sich mit 6:3, 6:0 gegen Angelica Moratelli und Lorenzo Sonego durch. Dabei gewann das deutsche Duo die letzten elf Spiele in Serie und harmonierte prächtig.