Deutsche Eishockey Liga : EHC Red Bull München setzt Zeichen gegen Eisbären Berlin

München Mit einem klaren Sieg im Topspiel hat der EHC Red Bull München die kleine Siegesserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga gestoppt. Der Tabellenzweite der Süd-Gruppe setzte sich gegen das beste Team aus dem Norden mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) durch.

Für München trafen Maximilian Kastner (17.), Frank Mauer (21.) sowie Yasin Ehliz (22.) mit einem Doppelschlag in 55 Sekunden zu Beginn des zweiten Abschnitts und Maximilian Daubner (43.). München hat in der Tabelle aber weiter einen deutlichen Rückstand auf die Adler Mannheim, die am Karsamstag mit 5:1 gegen die Kölner Haie gewonnen hatten.