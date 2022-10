NBA : Durststrecke für Wagners Magic und Schröders Lakers hält an

Cleveland Franz Wagner und die Orlando Magic warten weiter auf den ersten Saisonsieg in der NBA und sind nun das schlechteste Team der nordamerikanischen Basketball-Liga.

Auch Rekordmeister Los Angeles Lakers ist noch immer ohne einen Sieg in dieser Saison. Gegen die Denver Nuggets gab es ein 99:110. Superstar LeBron James hat in seiner Karriere erst einmal die ersten vier Spiele verloren - in seiner NBA-Debütsaison vor 19 Jahren. Wann Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder sein Comeback geben kann, ist nach seiner Operation am Daumen offen. Angepeilt ist eine Rückkehr in ein bis zwei Wochen.