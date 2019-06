Basketball-Playoffs : Durant-Aus trübt Warriors-Sieg in NBA-Finale

Toronto Kevin Durant humpelte auf zwei Krücken gestützt aus der Halle, Manager Bob Myers kamen nach der schweren Verletzung seines Superstars die Tränen.

Obwohl die Golden State Warriors ihre Träume vom dritten NBA-Titel in Serie mit einem 106:105-Zittersieg bei den Toronto Raptors am Leben hielten, wollte bei den Kaliforniern kaum Freude aufkommen. Das niederschmetternde Aus ihres wichtigsten Spielers überschattete den hart erkämpften Erfolg zum 2:3 in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

„Ich bin am Boden zerstört wegen Kevin“, sagte Warriors-Coach Steve Kerr. „Ich fühle mich so schlecht seinetwegen, niemand sollte so etwas mitmachen müssen“, klagte Co-Star Stephen Curry. „Jeder ist so sehr damit beschäftigt, Meisterschaften zu jagen, aber das Leben ist so viel wichtiger, wenn es darum geht, sich um den Einzelnen zu kümmern.“