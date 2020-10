American Football : Duell der NFL-Quarterback-Superstars: Brady besiegt Rodgers

Tampa Nach sechs Spielen für die Tampa Bay Buccaneers hat Tom Brady vier Mal gewonnen und zwei Mal verloren. Der unerwartete Sieg gegen die zuvor ungeschlagenen Green Bay Packers könnte ein Wendepunkt sein - denn auch eine alte Verbindung klappt wieder.

Und das passenderweise im vielbeachteten Aufeinandertreffen mit den zuvor ungeschlagenen Green Bay Packers um deren Spielmacher Aaron Rodgers. 38:10 zeigte die Anzeigetafel im heimischen Raymond James Stadium in Florida und der 43 Jahre alte Superstar konnte sich trotz Corona sogar von ein paar tausend Fans feiern lassen. Weil zudem sein Kumpel Rob Gronkowski erstmals seit seinem Comeback in der NFL einen Touchdown erzielte, wirkte es ein wenig so wie zu den guten alten Zeiten bei den New England Patriots.